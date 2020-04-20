Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90

Коронавирус предварительно подтвердился еще у 13 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. Таким образом, число заразившихся в учреждении превысило 90. Об этом сообщается на сайте аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) в понедельник, 20 апреля.

По предварительным данным, среди зараженных — 75 пациентов и 16 сотрудников больницы. Первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у 91 человека. «Стационар в настоящее время закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Производится плановая выписка незараженных COVID-2019 пациентов», — говорится в сообщении.

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Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов призвал региональные власти обеспечить медицинское наблюдение за выписанными пациентами и проконтролировать, как они соблюдают режим самоизоляции. Сотрудникам учреждения, которые продолжили работу, должны принимать все меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты. Им предоставят возможность поселиться в гостиницах.

Кроме того, стало известно, что источником распространения инфекции мог стать не врач, заразившийся от соседки, как предполагалось ранее, а средний медицинский персонал. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на брифинге, передает ТАСС. «Сейчас проводится расследование этой ситуации, дается оценка действий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, у большинства пациентов нет симптомов, они чувствуют себя хорошо, ситуация «контролируемая».

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