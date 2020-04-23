В России снизились темпы заражения коронавирусом

Темпы заражения коронавирусом в России снижаются второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом в Telegram-канале.

Материалы по теме Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России Где заработает пропускной режим и что нужно знать россиянам?

23 апреля число новых фактов инфицирования по всей стране составило 4774, 2 апреля — 5236, до этого — 5642. Таким образом, новых зараженных становится меньше на несколько сотен каждый день.

Снижение наблюдается в первую очередь в Москве, где вторые сутки подряд примерно на 500 человек ежедневно сокращаются выявленные случаи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!