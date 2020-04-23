Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 60 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 62 773 в 85 регионах: за последние сутки выявлено 4774 новых инфицированных. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Зарегистрировано 42 летальных исхода. За сутки полностью вылечились 471 человек. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 1959, Московской области — 688, Санкт-Петербурге — 191, Мурманской области — 97, Ямало-Ненецком АО — 94. Кроме того, в Нижегородской области зафиксировано еще 73 случая, в Ростовской области — 71, в Ярославской области — 65, в Брянской области — 60. В Краснодарском крае, Республике Татарстан, Ставропольском крае и Калужской области выявлено 58, 57, 55 и 53 случая коронавируса соответственно. Во всех остальных российских регионах меньше 50 новых случаев.

По данным на 22 апреля, в России было выявлено почти 60 тысяч заразившихся — более пяти тысяч случаев зарегистрировано за сутки. Инфицированные выявлены во всех российских регионах.

Ранее 23 апреля сообщалось, что новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Речь идет об использовании гелия, который нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие.

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