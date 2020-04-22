Российский священник-вирусолог назвал коронавирус наказанием за грехи

Коронавирус был «ниспослан» людям как наказание за грехи мира, забывшего про Бога. Об этом заявил священник-вирусолог, руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, кандидат биологических наук, настоятель храма святителя Алексия в Рогожской слободе Владимир Духович, передает РИА Новости.

По словам Духовича, людям надо воспринимать это как наказание не только за чужие грехи, но и за свои собственные. Он добавил, что нужно постоянно молиться, чтобы «Господь простил нас, помиловал», и делать это надо искренне, «не словами, а сердцем». Священник отметил, что в распространении вируса именно на Великий пост есть духовный смысл, так как это время осмысления греха.

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Ранее россиян, которые продолжают ходить в храмы в пандемию коронавируса, уличили в несмирении Богу. По словам главы синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды, Бог дал верующим в этот пост и в эту Страстную неделю помолиться вне храма. «А мы: Господи, нет-нет, мы так не хотим, мы хотим по-другому. Надо подумать, Кому мы это говорим. Мы это Богу говорим», — заявил он и добавил, что люди «любят повторять слово "смирение", но не всегда применяют его к своей жизни».

За последние сутки в России выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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