В РПЦ посещающих храмы в пандемию россиян уличили в непослушании Богу

Россиян, которые продолжают посещать храмы при пандемии коронавируса, уличили в несмирении Богу. Об этом заявил глава синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос, остаются ли прихожане дома по благославлению патриарха, передает «Российская газета».

Легойда сослался на слова профессора Московской духовной академии Алексея Осипова, который заявил, что Бог дал верующим в этот пост и в эту Страстную неделю помолиться вне храма. «А мы: Господи, нет-нет, мы так не хотим, мы хотим по-другому. Надо подумать, Кому мы это говорим. Мы это Богу говорим», — процитировал профессора Легойда. Он добавил, что люди «любят повторять слово "смирение", но не всегда применяют его к своей жизни».

Священнослужитель уточнил, что в разных регионах разная эпидемиологическая ситуация, в зависимости от которой устанавливаются правила на посещения храмов, однако призвал подумать о нравственной стороне вопроса: не о том, «как жестко ты постишься», а о готовности пожертвовать чем-то ради других людей. Он также рассказал, что сравнил своих желающих посещать храм родственников с водителями, которые пытаются объехать автомобильную пробку по обочине, при этом пренебрегая своей и чужой безопасностью.

Ранее 17 апреля Легойда заявил, что РПЦ призывает верующих во всех регионах России молиться дома, так как это особый духовный опыт, передает РИА Новости. Он уточнил, что многие люди лишены возможности причаститься в храме, но общий призыв все равно оставаться дома.

16 апреля в РПЦ сообщили, что во время православной Пасхи церкви будут открыты в 43 из 85 регионов России — власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Такие меры ввели в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев это удалось сделать, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.

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