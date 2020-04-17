Путин оценил борьбу с коронавирусом в России фразой «береженого бог бережет»

Президент России Владимир Путин оценил принимаемые в стране меры по борьбе с распространением коронавируса фразой «береженого бог бережет». Его слова в пятницу, 17 апреля, приводит РИА Новости.
По словам российского лидера, страна должна быть готова ответить на любой вызов и любой сценарий развития событий. «Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов», — заявил Путин.
Ранее он также отметил, что пик распространения нового вируса в России еще не пройден.
По последним данным, в России зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом свыше 4 тысяч новых инфицированных выявлены за последние сутки. Всего с начала эпидемии в стране 2590 человек выздоровели, 273 — скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения