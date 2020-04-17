Путин оценил борьбу с коронавирусом в России фразой «береженого бог бережет»

Президент России Владимир Путин оценил принимаемые в стране меры по борьбе с распространением коронавируса фразой «береженого бог бережет». Его слова в пятницу, 17 апреля, приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, страна должна быть готова ответить на любой вызов и любой сценарий развития событий. «Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов», — заявил Путин.

Ранее он также отметил, что пик распространения нового вируса в России еще не пройден.

По последним данным, в России зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом свыше 4 тысяч новых инфицированных выявлены за последние сутки. Всего с начала эпидемии в стране 2590 человек выздоровели, 273 — скончались.

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