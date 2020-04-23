Названа причина уязвимости российских врачей перед коронавирусом

Медбрат больницы в одном из российских регионов, где коронавирусом заразились несколько десятков сотрудников, назвал причину уязвимости врачей перед коронавирусом, сообщает газета «Московский Комсомолец» в четверг, 23 апреля.

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Собеседник издания отмечает, что защитные костюмы были выданы медикам только после того, как стало известно о первых восьми заболевших сотрудниках. «Первый же костюм, который я надел, порвался по шву», — посетовал он.

По словам медбрата, тестировать медработников на коронавирусную инфекцию начали только тогда, когда «персонал один за другим слег». Он уточнил, что коронавирус подтвердился у порядка 50 человек.

«Сколько можно молчать? Вчера, например, стало известно, что умерла буфетчица из кардиологии, у которой тест показал коронавирусную инфекцию», — добавил он.

По его словам, в настоящее время весь персонал неврологического отделения находится на больничном.

Он уточнил, что массово пациенты с пневмонией начали поступать в марте. Когда терапевтическое отделение было уже полностью заполнено больными с воспалением легких, руководство распорядилось размещать их в непрофильные отделения. При этом больные несколько недель до появления результатов тестирования изолированы не были, рассказал он.

Ранее сообщалось, что в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом. Днем ранее стало известно, что заразились все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге.

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