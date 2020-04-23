Человечеству предрекли эпидемии побежденных болезней

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предрекла человечеству эпидемии побежденных болезней — кори и полиомиелита в случае прекращения вакцинации. Такое заявление было опубликовано на ее сайте.

«Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин», — подчеркивается в специальном заявлении. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что если не делать вакцинацию, то эти болезни вернутся.

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В декабре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет, в котором говорилось, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.

Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности слепоту или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента.

Полиомиелит представляет собой опасное инфекционное заболевание, в результате которого у детей развивается спинномозговой паралич. Европа была объявлена свободной от болезни в 2002 году. По состоянию на 2012 год полиомиелит оставался эндемическим (характерным для данной местности) в Пакистане, Нигерии и Афганистане, в 2015 году случаи полиомиелита фиксировались на Украине.

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