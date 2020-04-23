Вьетнам распрощался с коронавирусом — за последнюю неделю там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, в результате чего в стране решили снять карантин. Об этом сообщает Viet Nam News.

В частности, в крупных городах снова разрешена предпринимательская деятельность: там открылись кафе и магазины. Сообщается, что дети снова пошли в школы, также заработал общественный транспорт. Ряд ограничений продолжает действовать в городах Ханой и Хошимин. При этом власти обязали население продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, так как, по их мнению, такое поведение должно стать «новой нормой».

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Вьетнамские школы были закрыты с января, всеобщий карантин начался 16 марта, с 25 марта были отменены международные, а также подавляющее большинство внутренних авиарейсов, поездов и автобусов.

Ранее сообщалось, что Вьетнам смог избежать трагических последствий пандемии коронавируса с помощью решительных карантинных мер. Представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидун Парк считает, что раннее реагирование страны на кризис оказалось важнейшим фактором успеха.

Успех Вьетнама можно объяснить и социальной сплоченностью его граждан. Пожилые люди подтверждают, что не видели такого уровня дисциплины и солидарности со времен войны.

Во Вьетнаме на 23 апреля зафиксировано 268 случаев заражения коронавирусом, никто из пациентов не умер.

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