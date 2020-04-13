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Названы причины успешной борьбы Вьетнама с коронавирусом

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Фото: Linh Pham / Getty Images

Вьетнам с помощью решительных карантинных мер и социальной сплоченности смог избежать трагических последствий пандемии коронавируса, которые переживают в Европе и США. Причины успеха назвало издание South China Morning Post.

Отмечается, что реакция Вьетнама на кризис заслужила похвалу от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Показатели инфицирования в стране, несмотря на общую границу с Китем, остаются значительно ниже, чем в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване — их много раз хвалили в СМИ за их эффективные меры против пандемии. Кроме того, во Вьетнаме вообще не зафиксированы смерти от нового вируса.

Представитель ВОЗ в этой стране Кидун Парк, считает, что раннее реагирование страны на кризис оказалось важнейшим фактором успеха. «Вьетнам отреагировал на эту вспышку рано и деятельно. Его первое исследование по оценке рисков было проведено в начале января — вскоре после того, как начали поступать сообщения о случаях заболевания в Китае», — сказал он.

В стране быстро был создан национальный комитет по предупреждению и контролю COVID-19 во главе с вице-премьером, который сразу представил национальный план реагирования. Вьетнамские школы закрыты с января, 16 марта начался массовый карантин, с 25 марта прекращены международные авиарейсы. Подавляющее большинство внутренних рейсов, поездов и автобусов отменены. Тем, кто заразил другого человека из-за отказа носить маску, может грозить до 12 лет тюрьмы.

При этом власти пока не говорят о смягчении этих ограничений. Несмотря на малое количество подтвержденных случаев, 1 апреля Вьетнам объявил ограничения по въезду и выезда из страны. Кроме того, во Вьетнаме есть опыт лечения похожих заболевания, таких как атипичная пневмония.

Во многом успех Вьетнама также можно объяснить его социальной сплоченностью. Так, премьер-министр Нгуен Суан Фук сравнил действия страны по сдерживанию вируса с Тетским наступлением — первым широкомасштабным наступлением коммунистических сил во время войны против США в 1968 году. Пожилые люди подтверждают, что не видели такого уровня дисциплины и солидарности со времен войны.

Всего во Вьетнаме на 13 апреля зафиксировано 262 случая заражения коронавирусом, никто из пациентов не погиб.

Ранее сообщалось, что Греции удается успешно бороться с эпидемией коронавируса из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. Греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, он смог донести до премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса необходимость закрыть храмы.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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