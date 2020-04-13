Названы причины успешной борьбы Вьетнама с коронавирусом

Вьетнам с помощью решительных карантинных мер и социальной сплоченности смог избежать трагических последствий пандемии коронавируса, которые переживают в Европе и США. Причины успеха назвало издание South China Morning Post.
Отмечается, что реакция Вьетнама на кризис заслужила похвалу от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Показатели инфицирования в стране, несмотря на общую границу с Китем, остаются значительно ниже, чем в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване — их много раз хвалили в СМИ за их эффективные меры против пандемии. Кроме того, во Вьетнаме вообще не зафиксированы смерти от нового вируса.
Представитель ВОЗ в этой стране Кидун Парк, считает, что раннее реагирование страны на кризис оказалось важнейшим фактором успеха. «Вьетнам отреагировал на эту вспышку рано и деятельно. Его первое исследование по оценке рисков было проведено в начале января — вскоре после того, как начали поступать сообщения о случаях заболевания в Китае», — сказал он.
В стране быстро был создан национальный комитет по предупреждению и контролю COVID-19 во главе с вице-премьером, который сразу представил национальный план реагирования. Вьетнамские школы закрыты с января, 16 марта начался массовый карантин, с 25 марта прекращены международные авиарейсы. Подавляющее большинство внутренних рейсов, поездов и автобусов отменены. Тем, кто заразил другого человека из-за отказа носить маску, может грозить до 12 лет тюрьмы.
При этом власти пока не говорят о смягчении этих ограничений. Несмотря на малое количество подтвержденных случаев, 1 апреля Вьетнам объявил ограничения по въезду и выезда из страны. Кроме того, во Вьетнаме есть опыт лечения похожих заболевания, таких как атипичная пневмония.
Во многом успех Вьетнама также можно объяснить его социальной сплоченностью. Так, премьер-министр Нгуен Суан Фук сравнил действия страны по сдерживанию вируса с Тетским наступлением — первым широкомасштабным наступлением коммунистических сил во время войны против США в 1968 году. Пожилые люди подтверждают, что не видели такого уровня дисциплины и солидарности со времен войны.
Всего во Вьетнаме на 13 апреля зафиксировано 262 случая заражения коронавирусом, никто из пациентов не погиб.
Ранее сообщалось, что Греции удается успешно бороться с эпидемией коронавируса из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. Греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, он смог донести до премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса необходимость закрыть храмы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения