Россиянам пришлось поселиться на пляже во Вьетнаме из-за коронавируса

Троим российским туристам, прилетевшим в Азию в начале марта, пришлось жить на пляже из-за пандемии коронавируса. Об этом они рассказали Telegram-каналу Life Shot.

Путешественники прилетели на отдых во Вьетнам 10 марта и сразу попали в больницу на карантин. Когда они выписались оттуда спустя две недели, стало известно, что их обратный рейс, запланированный на 27 марта, отменен. Авиакомпания Turkish Airlines, которая должна была выполнять перелет, отказалась возвращать им средства.

Таким образом, у мужчин не осталось денег на проживание, и им пришлось разбить палаточный лагерь прямо на пляже. «Если кто-то нам и помогает, то это местные жители. Продуктами, водой, средствами гигиены», — уточнили россияне.

Ранее в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей. В первую очередь эти деньги направят на оплату проживания граждан, которые находятся сейчас за пределами страны.

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