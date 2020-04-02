Застрявшие в Японии из-за коронавируса россияне пожаловались на неопределенность

Российские туристы в Японии столкнулись с невозможностью вовремя вернуться на родину. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Проблемы у россиян начались 30 марта, когда начали отменяться авиарейсы в Москву. Путешественники жалуются на неопределенность — никто не владеет точной информацией об отмене того или иного рейса, а представители авиакомпаний не всегда бывают на своих местах в аэропортах.

Российское посольство также оказалось бессильно помочь: в Японии и в России не введен режим ЧС из-за коронавируса, поэтому дипломаты лишь собирают данные застрявших граждан, утверждая, что «дата возобновления авиасообщения неизвестна». Тем не менее в посольстве договорились с местными властями о простой процедуре продления виз.

Ситуация осложняется дороговизной жизни в Японии. Даже у тех, кто имеет запасы денег, возникают сложности с оплатой жилья и покупкой товаров первой необходимости. Еще одной статьей расходов стала пролонгация разрешений на пребывание в Японии — по 4 тысячи иен с человека (более трех тысяч рублей).

Россияне пытаются кооперироваться — снимают жилье вскладчину, рассказывают, где дешевле поесть и купить необходимое, делятся лекарствами и присматривают за детьми во время решения визовых вопросов.

С трудностями столкнулись около 800 россиян.

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