Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.
В первую очередь эти деньги направят на оплату проживания граждан, которые находятся сейчас за пределами страны. Кроме того, указал Мишустин, при необходимости сроки действия документов для нахождения за границей будут продлены. «Я дал поручение Министерству иностранных дел, Министерству транспорта и Росавиации составить четкий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину», — добавил глава кабмина.
По последним данным, в России общее число зараженных перевалило за три тысячи человек. Большинство — в Москве. В столице и области действует режим самоизоляции. Аналогичные меры приняли власти других российских регионов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения