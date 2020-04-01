Захарова рассказала о не желающих эвакуироваться российских туристах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о российских туристах, не желающих эвакуироваться из-за границы раньше окончания отпуска. Переписку с одним из них она опубликовала на своей странице в Facebook.

Собеседник Захаровой возмущается из-за того, что рейса из столицы Катара Дохи на 4 апреля не пускают в Москву. Он поясняет, что хотел прилететь в Россию рейсом Qatar Airways, но из-за закрытия границ не может этого сделать. По мнению собеседника, это означает, что представитель МИД нарушила их конституционные права.

В ходе беседы выясняется, что туристы улетели из России 5 марта, на что Захарова интересуется, почему они вообще приняли решение лететь за границу. «В смысле? Нам 300 тысяч нужно было выкинуть?» — спрашивает в ответ собеседник.

По словам представителя МИД, ей часто напоминают о том, что улетевшие в разгар эпидемии люди сами сделали свой выбор, а также спрашивают, зачем им помогать. «На споры нет ни времени, ни сил. Но вот такие утренние переписки, конечно, тонкой змейкой искушения подползают к сердцу», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Ранее сообщалось, что застрявшим за границей россиянам, которые оказались в сложном финансовом положении из-за коронавируса, дадут денег. Такое распоряжение Минфину отдал премьер-министр России Михаил Мишустин. Объем финансовой поддержки пока не определен.

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