Застрявший в Москве из-за коронавируса американец пожаловался на безысходность

Американский турист застрял в Москве из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет BuzzFeed.

26-летний Трентон Тербер (Trenton Thurber) должен был вылететь в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево 30 марта, однако в этот день Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок, в результате чего путешественник остался в авиагавани.

По словам американца, нет уверенности в том, что власти США наметили четкий план действий по его вызволению. «Ситуация безысходная, отсюда не выбраться», — пожаловался Тербер. Он также сообщил, что страдает астмой и имеет при себе крайне ограниченный запас лекарств.

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Отмечается, что в Госдепартаменте и посольстве США в Москве не комментируют сложившуюся ситуацию.

1 апреля сообщалось, что россияне, застрявшие в Нью-Йорке из-за отмены рейса в Москву, получили помощь от Генконсульства России. Они написали открытое письмо на имя Владимира Путина с просьбой помочь им вернуться домой. За несколько часов до вылета их рейс был отменен без последующего перебронирования.

Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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