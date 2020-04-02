Застрявший в Москве из-за коронавируса американец пожаловался на безысходность

Американский турист застрял в Москве из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет BuzzFeed.
26-летний Трентон Тербер (Trenton Thurber) должен был вылететь в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево 30 марта, однако в этот день Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок, в результате чего путешественник остался в авиагавани.
По словам американца, нет уверенности в том, что власти США наметили четкий план действий по его вызволению. «Ситуация безысходная, отсюда не выбраться», — пожаловался Тербер. Он также сообщил, что страдает астмой и имеет при себе крайне ограниченный запас лекарств.
Отмечается, что в Госдепартаменте и посольстве США в Москве не комментируют сложившуюся ситуацию.
1 апреля сообщалось, что россияне, застрявшие в Нью-Йорке из-за отмены рейса в Москву, получили помощь от Генконсульства России. Они написали открытое письмо на имя Владимира Путина с просьбой помочь им вернуться домой. За несколько часов до вылета их рейс был отменен без последующего перебронирования.
Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения