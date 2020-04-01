Застрявшие в Африке россияне выложили водорослями просьбу о помощи

Застрявшие на африканском острове Занзибар российские туристы выложили водорослями на пляже просьбу о помощи. Отправленное россиянами видео публикует Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видно нескольких человек и огромную надпись «SOS! Москва, забери нас домой».

По словам автора видео Александра Власова, сейчас на Занзибаре находятся около 130 граждан России, которые надеялись на то, что их эвакуируют вместе с туристами с Сейшел и Маврикия, однако не нашли себя в списках.

«С завтрашнего дня закрываются отели, нас попросили к 10 утра покинуть номера. Куда мы пойдем, непонятно, и денег уже практически ни у кого нет», — пожаловался Власов.

Ранее сообщалось, что застрявшие в Нью-Йорке туристы попросили Путина эвакуировать их на родину. На следующий день они получили помощь от Генконсульства России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!