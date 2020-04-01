Застрявшие в Африке россияне выложили водорослями просьбу о помощи

Застрявшие на африканском острове Занзибар российские туристы выложили водорослями на пляже просьбу о помощи. Отправленное россиянами видео публикует Telegram-канал LifeShot.
На кадрах видно нескольких человек и огромную надпись «SOS! Москва, забери нас домой».
По словам автора видео Александра Власова, сейчас на Занзибаре находятся около 130 граждан России, которые надеялись на то, что их эвакуируют вместе с туристами с Сейшел и Маврикия, однако не нашли себя в списках.
«С завтрашнего дня закрываются отели, нас попросили к 10 утра покинуть номера. Куда мы пойдем, непонятно, и денег уже практически ни у кого нет», — пожаловался Власов.
Ранее сообщалось, что застрявшие в Нью-Йорке туристы попросили Путина эвакуировать их на родину. На следующий день они получили помощь от Генконсульства России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения