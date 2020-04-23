Раскрыта связь коронавирусов с летучими мышами

Ученые Филдовского музея естественной истории в Чикаго раскрыли глубокую эволюционную взаимосвязь между вирусами и летучими мышами. Инфекционные агенты и рукокрылые развивались вместе в течение миллионов лет. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

Специалисты взяли образцы крови у более чем тысячи летучих мышей, относящихся к 36 видам рукокрылых и обитающих на островах западной части Индийского океана и прибрежной части Мозамбика. У восьми процентов животных были обнаружены коронавирусы. Ученые выделили генетический материал инфекционных агентов, секвенировали геномы (установили нуклеотидную последовательность) и сравнили их с геномами коронавирусов других животных, включая дельфинов, альпак и людей. Это позволило построить генеалогическое дерево вирусов.

Биологи пришли к выводу, что коронавирусы и летучие мыши тесно сосуществовали на уровне рода и семейств. Например, коронавирусы плодовых летучих мышей семейства Pteropodidae с разных континентов и островов генетически отличаются от вирусов других групп летучих мышей, обнаруженных в тех же географических зонах. Лишь в редких случаев летучие мыши разных семейств, родов и видов, которые живут в одних и тех же пещерах, могут иметь один и тот же штамм коронавируса.

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