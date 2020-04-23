Наука и техника
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Россия нарастила добычу нефти вопреки соглашению ОПЕК+
Знаменитости массово показали лица без макияжа и удивили фанатов
Названа вероятность выживания коронавируса на дверных ручках и кнопках лифта
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Минздрав российского региона попросил жителей накормить врачей и удалил просьбу
Определен план открытия кафе после завершения самоизоляции
В Москве нашли работавший во время режима изоляции караоке-бар 
В России предупредили о последствиях запрета работать на стройках
Соперник Фергюсона потребовал от Нурмагомедова желания убивать
Новости партнеров

Раскрыта связь коронавирусов с летучими мышами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ученые Филдовского музея естественной истории в Чикаго раскрыли глубокую эволюционную взаимосвязь между вирусами и летучими мышами. Инфекционные агенты и рукокрылые развивались вместе в течение миллионов лет. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

Специалисты взяли образцы крови у более чем тысячи летучих мышей, относящихся к 36 видам рукокрылых и обитающих на островах западной части Индийского океана и прибрежной части Мозамбика. У восьми процентов животных были обнаружены коронавирусы. Ученые выделили генетический материал инфекционных агентов, секвенировали геномы (установили нуклеотидную последовательность) и сравнили их с геномами коронавирусов других животных, включая дельфинов, альпак и людей. Это позволило построить генеалогическое дерево вирусов.

Биологи пришли к выводу, что коронавирусы и летучие мыши тесно сосуществовали на уровне рода и семейств. Например, коронавирусы плодовых летучих мышей семейства Pteropodidae с разных континентов и островов генетически отличаются от вирусов других групп летучих мышей, обнаруженных в тех же географических зонах. Лишь в редких случаев летучие мыши разных семейств, родов и видов, которые живут в одних и тех же пещерах, могут иметь один и тот же штамм коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bat coronavirus phylogeography in the Western Indian Ocean
Раскрыты средства российской армии для борьбы с коронавирусом
Раскрыты новые осложнения от коронавируса
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0319 апреля

По второму кругу

Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
15:26Сегодня

В США оценили мечты России о великом флоте

14:56Сегодня

Раскрыта самая опасная для мозга еда

14:16Сегодня

Раскрыты средства российской армии для борьбы с коронавирусом

Наука и техника00:0415 апреля

Грязный убийца

Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
13:49Сегодня

Названы самые опасные гаджеты на карантине

12:25Сегодня

Определен способ прожить дольше с помощью кофе

11:23Сегодня

Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Наука и техникаПартнерский материал

Вызов каждому

Этим болеют тысячи россиян. От болезни не застрахован никто
10:30Сегодня

Раскрыта растущая по всему миру вулканическая угроза

09:02Сегодня

Apple выпустит большой iPhone SE

06:38Сегодня

Раскрыта тайна происхождения жизни

Россия
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
Где заработает пропускной режим и что нужно знать россиянам?
Палату для россиян с коронавирусом со старыми грязными матрасами сняли на видео
Глава еще одного региона России обвинил врачей в распространении коронавируса
Власти Москвы опровергли платную госпитализацию пациентов с COVID-19
«Мы вступили в период распада»
35 лет назад началась перестройка. Как желание Горбачева сделать СССР лучше разрушило страну
Все материалы
Мир
Второй штат США подаст иск на Китай из-за коронавируса
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 апреля
Ким Чен ЫнКим Чен Ын серьезно болен. Ему готовят преемника
Северную Корею может возглавить его сестра. Что об этом известно?
Трамп временно запретил иммиграцию в США
«Весь ужас происходящего встает перед глазами»
Испанские старики оказались в изоляции из-за коронавируса. Многие рискуют не дождаться помощи
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»
Скрытые симптомы
Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?
Все материалы
Бывший СССР
Украинской системе здравоохранения предрекли коллапс
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
В Минздраве Украины объяснили антирекорд по заразившимся коронавирусом
Specialists adjust protection gear during a civil protection functional exercise in case of nuclear disaster in Svencionys, Lithuania October 2, 2019.Атомная гильотина
Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны?
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
Опять и снова
Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле
На Украине с разницей в сутки от коронавируса скончались молодые братья
Все материалы
Экономика
Оценен запас прочности российских банков для поддержки экономики
Российские банки начали отменять кэшбэк
Путин оценил помощь банков россиянам
Мексиканский разлив
Со времен «американского Чернобыля» прошло 10 лет. Катастрофа может повториться
Банк России предсказал новый отток вкладов
«В этот кризис у нас есть уникальный шанс измениться»
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Россиян захотели обязать представляться полиции
«Почувствуют безнаказанность и вседозволенность»
Российским полицейским решили дать еще больше прав. И снять с них еще больше ответственности
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
«Мы не хотим отбирать у людей последнее»
Борьба с коронавирусом глазами российских полицейских: скандалы, штрафы и истерики
Василий Христофоров«Все московские воры связаны с ментами»
Главный адвокат-решальщик в России задумал обмануть вора в законе. Но за авторитета вступилась ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Назван самый популярный iPhone
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Названа причина развития тяжелой формы коронавируса
«Последствия трудно предсказать»
 
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Коронавирус назвали странным
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Все материалы
Спорт
Боец Шлеменко рассказал о борьбе с курящими в общественных местах
Кэти Ледеки«Ты должен быть классным мошенником»
Видео из ванной и анализы почтой: как в США спортсменов тестируют на допинг в эпоху коронавируса
Назван самый высокооплачиваемый боец в истории UFC
Ставки на спорт с нуля — советы новичкам
Как делать ставки на спорт правильно: выбор букмекера, регистрация и идентификация
Емельяненко последовал примеру Кадырова и побрился налысо
Семен БойченкоКрасный кит
Советского пловца знал весь мир и уважал сам Сталин. За что чемпиона отправили в лагеря?
Легкоатлетка Клишина отказалась жалеть о переезде в США
Все материалы
Культура
Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет
Как Иисус
Русские шпионы, квантовая физика и путешествия во времени в самом странном сериале карантина
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Эпоха вырождения
Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
Экс-солистка «Серебра» рассказала о домогательствах продюсера
Программа — максимум
Шнуров и искусство, месть и вечно живой Сталин: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров за жалобы
Все материалы
Интернет и СМИ
В Минкомсвязи ответили анекдотом на предложение прекратить блокировать Telegram
«Журналистика мертва, телевидение — отстой»
YouTube наступил на пятки зависимому от государства телевидению. От него отказываются даже звезды ТВ
Рассказавший правду о коронавирусе журналист раскрыл причины своего исчезновения
Скрытая угроза
Из-за коронавируса хакеры стали еще опаснее и атакуют людей по всему миру. Как от них защититься?
Освещавшие вспышку коронавируса в Ухане журналисты пропали
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе создал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за коронавируса
Все материалы
Ценности
Фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви поразило поклонников
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Втулке от туалетной бумаги нашли новое применение на карантине
Мать школьника осудили в сети за неподобающее родительскому собранию платье
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»
Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
Медики посоветовали похудеть для снижения рисков заражения коронавирусом
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Выигрышный лотерейный билет четыре месяца лежал на дне дамской сумочки
Женщина приняла смертельно опасное заболевание за беременность
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Женщина лишилась заработка из-за эпидемии и покончила с собой
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Зараженная коронавирусом женщина в коме родила здорового ребенка
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Все материалы
Toyota сделала маленький полноприводный кроссовер размером с Lada XRay
C чего начинался Bugatti Veyron
Эскиз на конверте, игрушечная машинка… Как появился гиперкар, разделивший мир на до и после?
В честь 50-летия АвтоВАЗа построена особая Lada Vesta
Большой тест: Mercedes-Benz GLE, BMW X5 или Range Rover Sport?
Танцы на вулкане: выбираем премиальный кроссовер
Коллекцию американского мошенника из 240 автомобилей пустят с молотка
Машины Кубы: от Lada Vesta до Chevrolet Bel Air
Карспоттинг в Гаване: отечественные и другие автомобили, которые приедут за вами в аэропорт
В России появится единая система учета нарушений ПДД
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Партнерский материал
Дорогое удовольствие
Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Томске досрочно начали дорожный ремонт
Барнаул расконсервирует фонтаны
Российский регион начал обновление домов культуры
Все материалы