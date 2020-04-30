Слежку за россиянами под прикрытием мер против коронавируса назвали абсурдом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдом опасения, что меры контроля и слежения за гражданами, которые были введены в связи с распространением коронавируса, могут сохраниться после завершения эпидемии. Об этом он заявил в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Почему вы исходите из худшего, давайте думать о том, что эти самые камеры приносят очень много пользы», — заявил Песков.

Режим всеобщей самоизоляции в Москве начал действовать 30 марта, при нем гражданам можно выходить на улицу для походов в магазин, аптеку, медучреждение, выгула собак и выноса мусора, а также для поездок на работу. С 15 апреля в столице начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.

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