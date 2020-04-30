Собянин заявил об усилении контроля самоизоляции на майских праздниках

В Москве усилят патрулирование улиц на майские праздники, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, в праздничные дни в городе будут работать около 13 тысяч сотрудников Росгвардии. «В обычные дни у нас на улицы каждый день выходило около 2,5 тысячи патрульных. Сейчас выходит 9 тысяч (...). Стало на порядок больше полицейских, Росгвардии, которые патрулируют город», — подчеркнул столичный мэр.

Собянин призвал соблюдать самоизоляцию на майских праздниках, пообещав смягчить режим, если ситуация будет улучшаться. Также он рассказал, что разрешит прогулки с детьми, когда появится «малейшая возможность» для этого.

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Ранее мэр заявил, что снять режим самоизоляции после майских праздников в Москве можно будет только при позитивной динамике по коронавирусу. Также он выразил мнение, что столица, возможно, вышла на пик эпидемии коронавируса.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом, из них более половины приходятся на Москву (3093) и Московскую область (793). Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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