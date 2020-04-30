Собянин раскрыл уровень смертности россиян с коронавирусом от самолечения

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл уровень смертности среди граждан с коронавирусом, которые занимались самолечением. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, уровень смертности россиян из этой категории наиболее высокий. Так, две трети смертей приходятся на пациентов, лечившихся самостоятельно. Они доводят себя до тяжкого состояния, попадают в реанимацию и умирают, рассказал мэр. «Я просто всех прошу не заниматься самолечением», — заключил столичный градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что снять режим самоизоляции после майских праздников в Москве можно будет только при позитивной динамике по коронавирусу. Также он выразил мнение, что столица, возможно, вышла на пик эпидемии коронавируса.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.