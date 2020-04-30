Собянин высказался о снятии режима изоляции в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снять режим самоизоляции после майских праздников в Москве можно будет только при позитивной динамике по коронавирусу. Такое условие он назвал в эфире телеканала «Россия 24». Прямая трансляция выступления Собянина ведется на YouTube.

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«Сам критерий [снятия режима самоизоляции] понятен: заболеваемость не должна расти, она должна снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. (...) Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем», — заявил градоначальник.

Также Собянин заявил, что столица, возможно, вышла на пик эпидемии коронавируса. По словам градоначальника, прирост по пневмониям у пациентов с коронавирусом за неделю составляет примерно 70 процентов. В больницах находятся около 17 тысяч пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. Больше всего инфицированных — в Москве: более 3 тысяч случаев за сутки и почти 54 тысячи — за все время с начала эпидемии.

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