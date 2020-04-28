Россияне поддержали жесткие ограничения в борьбе с коронавирусом

Около 60 процентов россиян поддержали введение жестких ограничительных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы во вторник, 28 апреля, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По последним данным, большинство респондентов, то есть 70 процентов опрошенных, согласных с введением таких мер — это люди старше 60 лет. За более «мягкие» ограничения проголосовали 25 процентов россиян, большинство из которых в возрасте от 18 до 24 лет. По их мнению, такие меры не настолько серьезно навредят экономике страны, но увеличат время эпидемии коронавирусной инфекции и количество смертей.

Кроме того, половина опрошенных (50 процентов) считают, что пропускной режим на передвижение, а также самоизоляция будут сняты в мае. При этом каждый четвертый россиянин (25 процентов) спрогнозировал ослабление мер по борьбе с коронавирусом в течение июня.

Отмечается, что главные страхи 48 процентов российских граждан в равной степени — это потеря работы, финансов, а также переживания, что кто-то из семьи может заразиться инфекцией или заболеть. Из них 33 процента респондентов считают, что опасность заболевания близких — первостепенна. Об этом высказались, в основном, молодые люди 18-24 лет (41 процент) и старшее поколение (60 лет и более — 44 процента). О том, что страшно потерять рабочее место, заработную плату — 16 процентов опрошенных.

27 апреля сообщалось, что 75 процентов россиян поддерживают принятые властями меры по борьбе с коронавирусом. Всероссийский опрос был проведен в середине апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 28 апреля в России насчитывается 6411 новых случаев заражения коронавирусом, выявленные за последние 24 часа. Всего число инфицированных в разных регионах страны достигло 93 558. За сутки зафиксировано 72 летальных исхода, выздоровели — 1110 человек. Уточняется, что большинство зараженных — в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).

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