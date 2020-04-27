Большинство россиян поддержали меры по борьбе с коронавирусом

75 процентов россиян поддерживают принятые властями меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ и АНО «НИЦ "Особое мнение"».

По данным исследования, 13 процентов респондентов не поддерживают меры по предотвращению распространения инфекции. Еще 11 процентов опрошенных затруднились с ответом.

Практически половина респондентов призналась, что основным мотивом поддержки является страх за себя и родных заболеть. Отказ от поддержки чаще всего связан со страхом остаться без денег и группой причин, отрицающих существование коронавируса и эффективность предпринимаемых мер.

Всероссийский опрос был проведен 14 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5 процента.

Число случаев заражения в России за время пандемии превысило 80 тысяч. Только за последние сутки выявлено более 6300 случаев. По всему миру зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

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