За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По его данным, новые случаи зарегистрированы в 83 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198). За последние сутки скончались 72 человека, выздоровели — 1 110. Общее число случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 93 558.

За предыдущие сутки, с 26 по 27 апреля, в России обнаружили 6198 новых зараженных в 84 регионах. При этом 50 человек скончались и 579 — выздоровели.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона. С начала эпидемии умерли более 211 тысяч инфицированных, выздоровели более 890 тысяч. В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США, Испания), Италия, Франция и Германия.

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