Россияне оценили важность планируемых поправок к Конституции

Абсолютное большинство россиян — 95 процентов респондентов — считают важным внести в Конституцию России поправки, касающиеся социальной сферы. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник, 27 апреля.

Четыре процента опрошенных посчитали соцсферу неважной. 94 процента участников заявили, что необходимо конституционно признать детей важнейшим приоритетом государственной политики России и обеспечить им социальную поддержку. 93 процента россиян назвали важной поправку о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны. А 92 процента респондентов высказались за важность обязательной ежегодной индексации пенсий. В числе наиболее значимых для граждан оказалась также поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума — 92 процента опрошенных оценили ее положительно.

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Как сообщалось ранее, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось в ближайшие дни, в нем бы приняли бы участие 52-54 процента россиян, изменения поддержали бы 68 процентов граждан.

В целом желание проголосовать по изменениям в Конституцию выразили две трети опрошенных россиян (66 процентов). При этом 47 процентов респондентов точно намерены это сделать. Не намерены участвовать в голосовании 15 процентов.

Голосование по предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения нового типа коронавируса было отложено на неопределенный срок. Российский лидер заверил граждан в том, что голосование обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.

Всего речь идет о 400 поправках. Среди которых — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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