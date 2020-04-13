Поправки к Конституции назвали решением возникших из-за пандемии проблем

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки к Конституции, принятые ранее Федеральным собранием, позволяют решать проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции. Об этом в понедельник, 13 апреля, он рассказал в беседе с ТАСС, комментируя публикацию рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
По словам Крашенинникова, работы над изменениями в Основном законе начались сразу после того, как президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. «В послании совершенно очевидно было сказано, что требуются поправки, начались заседания рабочей группы. Мы в этот процесс погрузились достаточно сильно, мне кажется, что сработали на опережение», — отметил депутат.
При этом он подчеркнул, что члены рабочей группы не могли предсказать влияние коронавирусной инфекции на различные сферы. По словам Крашенинникова, текст поправок уже готов, хоть он и не прошел общероссийское голосование.
25 марта во время обращения к нации Путин объявил о переносе даты проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Новая дата пока неизвестна и будет объявлена отдельным указом.
Российский лидер отметил, что крайне серьезно относится к этому вопросу и ожидает, что граждане обязательно проголосуют, однако сделают это позже, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.
По состоянию на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения