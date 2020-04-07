Раскрыто влияние коронавируса на избирательные процессы по всему миру

Факт пандемии коронавируса приводит к серьезному изменению электоральных процедур практически по всему миру: избирательные процессы — выборы и референдумы массово переносятся на более поздний и часто неопределенный срок. О таком влиянии COVID-19 сообщается на сайте Фонда развития гражданского общества.

В исследовании говорится, что такая масштабная подвижка в процессах в странах с совершенно разным традициями политической культуры происходит впервые. «На сегодняшний день большинство экспертов считают, что социальное самочувствие, общественные настроения и политические предпочтения в значительной степени будут зависеть от того, насколько плавно и нетравматично будет пройден период пандемии», — отмечают аналитики.

По мнению исследователей, на настроение общества будут влиять результаты мер, которые будут принимать правительства для восстановления ситуации в экономической, социальной, культурной и бытовой сфере.

Как рассказали в Фонде развития гражданского общества, правительствами стран Азии, Европы, России, Северной и Южной Америки приняты меры призванные остановить распространение коронавируса, в ряде стран введено чрезвычайное положение. В условиях пандемии, добавили аналитики, в 18 государствах перенесли президентские, парламентские выборы, общественные голосования, референдумы.

Так, 25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил о переносе даты проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Новая дата пока неизвестна и будет объявлена отдельным указом. День голосования должен был стать нерабочим для многих россиян, однако в связи с переносом голосования, выходной отменен. Кроме того, российский ЦИК принял решение отложить 102 выборные кампании, которые были запланированы на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.

Голосование по изменению Конституции перенесли и в Италии. Там введено чрезвычайного положения из-за коронавируса. В стране зафиксировано более 132 тысяч случаев заражения, умерло 16,5 тысяч человек. В США, к примеру, перенесли праймериз, но сроки проведения самих президентских выборов пока не перенесены. Выборы главы государства должны состояться в этом году и в Польше. Президент Анджей Дуда не исключил, что назначенные на 10 мая выборы будут перенесены.

Парламентские выборы перенесли в Сирии, Сербии, Северной Македонии, Шри-Ланке и в Иране.

В то же время несмотря на пандемию проведение выборов президента запланировано в Белоруссии, а в Южной Корее — парламентские выборы.

За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88. Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.

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