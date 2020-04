Помещенные на карантин в роскошные отели туристы назвали жизнь пыткой

Австралийские туристы, которых государство после возвращения из путешествий поместило на двухнедельный карантин в роскошные отели, назвали свою жизнь в изоляции пыткой. Об этом пишет Daily Mail.

Так, Рей и Джеки (Ray and Jackie) из Аделаиды, которые после поездки в Южную Америку находятся в отеле Crown Promenade в Мельбурне, вывесили в окно табличку с надписью «Нам нужен свежий воздух» (We need fresh air) и заявили, что их условия содержания хуже тюремных и могут навредить психическому здоровью. «[Заключенные] могут иногда выходить и дышать свежим воздухом, слушать пение птиц и так далее, в то время как мы не можем этого делать», — отметили они.

Кроме того, изолированная постоялица InterContinental в Сиднее, имя которой не раскрывается, пожаловалась на некачественное питание. По ее словам, после долгого перелета из Лондона в отеле ей подали лишь три булочки и три шоколадных батончика. «С тех пор мне приходилось каждый раз звонить, чтобы получить еду», — пожаловалась она, добавив, что все блюда были невегетарианскими, хотя она предупреждала, что не ест мясо.

Еще одна помещенная на карантин пара, веганы Сара и Мэтт (Sarah and Matt), сообщили, что постоянно голодают. «Ужин должен быть около 6 вечера. Его не подавали до 9, тогда мы позвонили и попросили еду. Спустя полчаса нам принесли две груши и булочку — для нас обоих», — рассказали собеседники издания.

31 марта сообщалось, что австралийские туристы, которых государство после путешествий поместило на карантин в роскошные отели, показали их убранства. Так, одна женщина, временно проживающая в Hilton, показала просторный номер и телевизор в ванной комнате. Другой австралиец попозировал в белом платье на фоне картины в номере.

Правительство Австралии использует пятизвездочные отели, чтобы изолировать граждан, которые прибыли из-за границы. Например, некоторых жителей Сиднея разместили в InterContinental, Hilton, Swissotel и Novotel. Решение было принято после того, как стало известно, что большинство случаев заболевания в стране зафиксированы у жителей, недавно вернувшихся из-за границы. В настоящее время в Австралии подтверждено 5550 случаев коронавируса.

