Известный физик с коронавирусом скончался

В Москве скончался известный физик Мишик Казарян с подтвержденным коронавирусом. Профессор находился на лечении в медицинском центре «Новомосковский» в Коммунарке, сообщает газета «Московский комсомолец».
Источники издания рассказали, что 72-летний Казарян умер от двусторонней пневмонии. В последние дни жизни он находился на искусственной вентиляции легких. 26 марта в той же палате клиники в Коммунарке скончалась его жена Асратян Казарян.
Как стало известно журналистам, супруги были одновременно госпитализированы с положительным результатом на коронавирус в середине марта. Казаряны не выезжали за границу и не имели контактов с больными коронавирусом. По информации Telegram-канала Mash, у Казаряна был подтвержденный коронавирус.
Мишик Казарян работал в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН. Казарян является создателем самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра, за свое изобретение в 1980 году он получил Государственную премию СССР.
По данным на 6 апреля, в России заражены 6343 человека в 80 регионах, 4484 из них находятся в Москве. Число умерших от болезни превысило 50 человек. 7 апреля первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Краснодарском крае.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения