Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом

Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает «Яндекс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).

Ранее 30 апреля сообщалось, что в России общее число зараженных коронавирусом превысило 106 тысяч в 85 регионах.

За последние сутки было зарегистрировано 7099 новых случаев заражения и 101 летальный исход. За весь период выздоровели 11 619 человек, 1073 пациента умерли.

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