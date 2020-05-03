В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о рисках тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, россиян, занимающихся самолечением. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.

Основной пул тяжелобольных пациентов составляют граждане, которые пытались вылечиться самостоятельно. Впоследствии именно эта категория россиян нуждается в интенсивной терапии в больницах. Министр здравоохранения призвал население иметь эти данные в виду, когда они принимают решение о самостоятельном лечении.

По его словам, если пациент вовремя попадает под наблюдение врача, и лечение начинается своевременно, результат исхода болезни значительно лучше. В этой ситуации тяжелых пациентов оказывается меньше.

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В конце апреля мэр Москвы Сергея Собянин раскрыл уровень смертности среди граждан с коронавирусом, которые занимались самолечением. Так, две трети смертей приходятся на пациентов, лечившихся самостоятельно. Они доводят себя до тяжкого состояния, попадают в реанимацию и умирают.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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