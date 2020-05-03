Оценена заполненность российских больниц для зараженных коронавирусом

Заполненность российских больниц для пациентов с коронавирусом оценивается в 40 процентов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, занятость койко-мест в медучреждения неравномерная. «В каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше, вот те, которые пока не столкнулись (...), они находятся в лучшем положении», — пояснил глава ведомства.

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В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что стране удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу, а также гуманитарной катастрофы, такой, как в США. По его мнению, добиться этого удалось за счет вовремя принятых жестких решений по самоизоляции и быстрому увеличению количества койко-мест.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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