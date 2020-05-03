Оценен риск развития эпидемии коронавируса в России по итальянскому сценарию

Эпидемия коронавируса в России едва ли будет развиваться по итальянскому сценарию. Так риски дальнейшего распространения инфекции в стране оценил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

По словам медика, даже в Италии инфекция распространялась по-разному, в зависимости от региона: на севере фиксировалась «абсолютно катастрофическая ситуация» с большим числом пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких и смертей, тогда как на юге эпидемия отличалась более мягким течением.

В целом, считает Проценко, в большинстве стран эпидемия развивается по своему уникальному сценарию. «У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали [возможность] вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране — изоляцией, контролем на въезде, провизорными госпиталями, наблюдением», — отметил главврач.

Он добавил, что, скорее всего, подобные меры дали системе здравоохранения России две-три недели на то, чтобы перестроиться. «Может быть, я выдаю желаемое за действительное, но создается такое впечатление», — подчеркнул он.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу, а также гуманитарной катастрофы, такой, как в США. По его мнению, добиться этого удалось за счет вовремя принятых жестких решений по самоизоляции и быстрому увеличению количества койко-мест.

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