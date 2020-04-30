Оценен риск возникновения второй волны коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RTVI, что есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекциии. Запись интервью опубликована на Youtube.

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал Песков.

По его словам, смягчать введенные ограничения из-за коронавируса нужно поэтапно и взвешенно. «Поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная: кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что России удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу, а также гуманитарной катастрофы, такой, как в США.

По последним данным, в России коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 1037 пациентов погибли.

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