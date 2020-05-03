Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 134 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии в стране превысило 134 тысячи. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, случаи инфицирования выявлены в 85 регионах страны. С начала эпидемии в России 1280 человек умерли, 16 639 человек выздоровели.

По данным на 2 мая, в России было выявлено более 124 тысяч зараженных в 85 регионах. При этом отмечалось, что почти у половины (46,6 процента) не было клинических проявлений болезни. За весь период эпидемии зафиксировали 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

2 мая сообщалось, что ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июня.

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