Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян. Заявление врача опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По его словам, сейчас многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома. Кроме того, они не могут получить помощь, которую могли бы получить без карантина. Вирусолог отметил, что необходимо учесть, что потеряет страна при коронавирусе, а также то, что случится, если Россия с опозданием отменит карантин.

«Сколько людей окажется на тех же больничных койках, которые уже перепрофилированы», — подчеркнул Зверев. Он указал, что сейчас в Германии и Италии после карантина количество граждан с хроническими заболеваниями увеличилось на 25–30 процентов.

Ранее Зверев также исключил риск еще одной пандемии коронавируса. Он заявил, что не ожидает большого числа заразившихся коронавирусом в мире в будущем, так как у 15-20 процентов населения Земли выработается иммунитет. По его словам, в странах, которые постепенно выходят из карантина, иммунитет появился у пятой части граждан.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

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