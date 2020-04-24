Названа цена одного дня карантина для России

Минэкономразвития назвало цену одного дня карантина для России. По данным ведомства, за сутки из-за ограничений экономика теряет около 100 миллиардов рублей. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил в программе «60 минут» на телеканале «России 1».

По словам министра, экономка является заложником карантина, однако ограничительные меры необходимы, поскольку здоровье людей приоритетнее. В то же время бесконечно ни бизнес, ни государство не смогут нести издержки, связанные с карантином.

«Поэтому, конечно, нам рано иди поздно надо будет открываться», — сказал министр. Говоря о сроках завершения карантина, Решетников заявил, что вопрос скорее нужно адресовать врачам.

Президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса. В дальнейшем глава государства продлил период карантина до конца апреля. Между тем пик коронавируса в стране еще не пройден. Ожидается, что он наступит в мае.

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