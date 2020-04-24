Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года

Делать долгосрочные прогнозы по перспективам российской экономики и тратам ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) сейчас бессмысленно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил аналитический обзор экономистов Deutsche Bank, в котором говорится, что ликвидные резервы «российский кубышки» могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, сообщает ТАСС.

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По мнению представителя Кремля, все подсчеты и прогнозы на следующие два года «нужно воспринимать с огромным допуском». Он напомнил, что существуют расчеты, согласно которым средств ФНБ может хватить на четыре или даже шесть лет. «Сейчас очень сложно делать прогнозы, и этим объясняется иногда их диаметральная противоположность», — считает Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что в распоряжении Кремля есть расчеты темпов трат средств ФНБ от профильных ведомств, однако конкретных цифр он не назвал.

В Deutsche Bank подсчитали, что при ценах на нефть на уровне 15 долларов за баррель ФНБ хватит на два года. Если стоимость сырья вырастет вдвое, до 30 долларов, ликвидные резервы фонда можно растянуть на шесть лет.

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