В Кремле призвали не беспокоиться о ценах на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не беспокоиться по поводу падения цен на нефть, поскольку, по его словам, ситуация является спекулятивным и чисто торговым моментом, передает РИА Новости.

Он попросил не придавать апокалиптическую окраску уходу майского фьючерса американской нефти WTI ниже отрицательной отметки и отметил, что произошедшее — не повод для чрезмерно негативной оценки.

Песков заверил, что у российских властей есть все возможности для минимизации проблем. При необходимости, заключил пресс-секретарь главы государства, их задействуют.

Накануне майский фьючерс WTI падал до минус 40 долларов на баррель перед его исполнением. Ситуация означает, что трейдеры пытались любыми способами избавиться от бумаги, потому что не имели возможности ни продать реальную нефть, ни оставить ее в хранилищах, поскольку там закончилось место.

На этом фоне стоимость российского сорта Urals временно также опускалась до отрицательных значений. Со старта торговой сессии вторника падать начала вся мировая нефть. Эталонный сорт Brent, от которого рассчитывается цена Urals, уходил ниже 20 долларов за баррель, а июньский фьючерс WTI — до 11 долларов.

Саудовская Аравия в связи с таким обвалом задумалась о немедленном, а не с 1 мая, ограничении добычи. При этом в королевстве не исключают, что уже запоздали с такими действиями. В России зампред Совета безопасности России, бывший глава правительства Дмитрий Медведев предположил, что скачки стоимости нефти связаны с неким картельным сговором.

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