Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти

Власти Саудовской Аравии могут начать собственное сокращение добычи нефти до 1 мая, то есть даты, указанной в сделке ОПЕК+. Об этом со ссылкой на источники в мировой нефтедобывающей отрасли и неназванного саудовского чиновника пишет The Wall Street Journal.

Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье. В понедельник вечером майский фьючерс американской нефти WTI опускался до минус 40 долларов за баррель — столько продавец предлагал заплатить покупателю.

По словам представителя Эр-Рияда, с этой кровавой баней нужно что-то делать, однако, возможно, уже слишком поздно.

Возможность досрочного сокращения поставок рассматривают и некоторые другие члены ОПЕК, в том числе вопрос могут вынести на обсуждение всей организации. Что касается Саудовской Аравии, то ее сокращение зависит от юридических обязательств в части поставок, о которых уже договорились с покупателями.

В апреле Саудовская Аравия в рамках ценовой войны резко увеличила добычу до 12,3 миллиона баррелей в сутки. В мае она, как и Россия, обязалась добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ позволяет убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей, однако рынок счел такой объем недостаточным.

За прошедшую неделю страны вне ОПЕК+ не объявили о собственных сокращениях, поэтому превышение предложения над спросом достигло рекордных значений. По оценкам международных организаций, это более 25 миллионов баррелей.

Из-за пандемии коронавируса и резкого замедления экономики потребность в нефти рухнула, а нефтехранилищ оказалось недостаточно, чтобы вместить добываемое сырье. Поэтому торговцы фьючерсами на нефть — контрактами на поставки — впервые оказались в ситуации, когда к моменту исполнения контрактов у них на руках будут физические объемы нефти, которые некому продать и которые негде хранить.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent и WTI находится выше 20 долларов за баррель, но если ситуацию с переполнением хранилищ разрешить не удастся, то им также грозит падение в отрицательную стоимость.

Россия и Саудовская Аравия ранее уже обсуждали дополнительные меры поддержки нефтяного рынка. Вероятно, речь шла о сокращении, но для российских компаний убрать с рынка еще больше будет крайне сложно. На этом фоне на короткий срок стоимость российского сорта Urals также опускалась ниже нуля.

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