Цены на всю мировую нефть полетели вниз

Стоимость главных мировых сортов нефти полетела вниз на фоне того, что накануне, 20 апреля, цена на майский фьючерс марки WTI опускалась до минус 40 долларов, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:50 июньский фьючерс Brent торгуется на уровне 22 долларов за баррель (минус 14 процентов с начала торгов) — это дешевле, чем до начала переговоров о соглашении в формате ОПЕК+, в рамках которого страны договорились о снижении добычи. Контракт по американской WTI с поставкой в июне опустился до 19 долларов (минус 6,5 процента).

Главные экспортеры нефти отреагировали на ситуацию по-разному. Президент США Дональд Трамп не исключил запрета на импорт саудовской нефти. Королевство с начала кризиса нарастило поставки в четыре раза до 1,46 миллиона баррелей в сутки, из-за чего сырье от американских производителей стало негде хранить.

В свою очередь Эр-Рияд задумался о немедленном сокращении добычи, а не с 1 мая, как сказано в сделке ОПЕК+. Впрочем, в королевстве не исключают, что решение уже запоздало и «кровавой бани» не избежать.

Российские компании накануне согласовали квоты, по которым будут сокращать добычу с мая. Переговоры были непростыми, так как многие закрытые скважины могут быть потеряны навсегда. На ситуацию с уходом нефти в отрицательную стоимость отреагировал зампред Совета безопасности России, бывший глава правительства Дмитрий Медведев. Он предположил, что такие скачки стоимости связаны с неким картельным сговором, но не указал, кого имеет в виду.

По состоянию на 12:10 по московскому времени Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель. Такой уровень фиксируется впервые с февраля 2002 года.

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