Трамп намекнул на ответный удар по Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп намекнул на скорый запрет импорта нефти из Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, он пообещал, что подумает над этим, сообщает Reuters.

Такое решение выглядело бы ответным ударом, поскольку на фоне резкого снижения спроса во всем мире королевство в четыре раза — до 1,46 миллиона тонн — увеличило поставки в США, в том числе на свой нефтеперерабатывающий завод Motiva.

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«У нас, конечно, много нефти, так что я рассмотрю это», — подчеркнул Трамп. По словам главы Белого дома, такое предложение он уже выслушал прямо перед началом общения с журналистами.

О подобной идее для Трампа со стороны американских нефтяных компаний ранее уже сообщали источники. Среди других мер поддержки в Белом доме рассматривают компенсации компаниям за остановку добычи, которые будут проводиться как покупка недобытого сырья в стратегические запасы.

Накануне американская нефть WTI пережила беспрецедентное в мировой истории падение. Майские фьючерсы опустились почти до минус 40 долларов за баррель. К утру вторника они вернулись в положительную зону, после чего опять откатились ниже нуля.

Обрушение связано с нехваткой физических объемов для хранения нефти. Из-за невозможности произвести поставки и закрытия торгов бумагой 21 апреля участники торгов хотели избавиться от нее даже с доплатой. Стоимость июньских фьючерсов тоже снижается на фоне опасений, что ситуация может повториться через месяц.

С мая страны ОПЕК+ должны сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей, в том числе Саудовская Аравия уберет с рынка 2,5 миллиона. Отдельно, вместе с партнерами по ОПЕК королевство хочет сократить добычу еще на два миллиона баррелей в сутки. Однако на фоне ухода нефти в отрицательную зону в Эр-Рияде могут начать сокращение раньше, хотя и не исключают, что уже запоздали с этим решением.

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