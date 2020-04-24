Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. Такой прогноз дали экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошки, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По мнению аналитиков, такой сценарий ожидается в том случае, если все это время российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель.

Отмечается, что на данный момент размер ФНБ составляет около 120 миллиардов долларов. При текущих обменных курсах ликвидная часть Фонда эквивалентна примерно 9 триллионам рублей, подчеркивают эксперты.

Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.

22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель.

Российские власти объясняют ситуацию со снижением стоимости нефти картельным сговором и рыночными спекуляциями, а также призывают не паниковать, указывая, что смогут справиться с ситуацией.

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