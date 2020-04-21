Новак объяснил рекордный обвал цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак объяснил рекордный обвал цен на американскую нефть WTI, передает РИА Новости.

Глава ведомства призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, коллапс нефтяных котировок произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и вероятностью заполнения хранилищ.

«Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — заключил он, добавив, что речь шла о «бумажном рынке» — торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.

Во вторник, 21 апреля, к 19:48 по московскому времени цена на сырье падала до 11,08 доллара. Это на 46 процентов ниже уровня предыдущей торговой сессии.

Накануне цены на майский фьючерс на WTI становились отрицательными. Впервые в истории стоимость контракта опустилась до минус 40 долларов за баррель. Паническая распродажа произошла в последний торговый день перед истечением контракта. Падению цен способствовали негативные настроения из-за переполненности нефтяных хранилищ на фоне низкого спроса в связи с пандемией коронавируса.

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