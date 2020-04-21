В США нефтяники приготовились к крайним мерам

Железнодорожная комиссия Техаса на совещании 21 апреля решит, пойдут ли нефтяники США на крайние меры, впервые за 50 лет ограничив добычу сырья, сообщает NBC.

Сенатор от Техаса Кел Селигер отметил, что для нефтяного бизнеса настали очень тяжелые времена, ведь никто не мог себе представить ситуацию с настолько низкими ценами.

На прошлой неделе, еще до обвала стоимости американского сорта WTI ниже нуля, председатель техасского регулятора Уэйн Кристиан говорил, что готов прислушаться к мнению нефтяных компаний, таких как Pioneer Natural Resources и Parsley Energy. Они призвали к немедленному сокращению добычи.

На Техас приходится 40 процентов общего объема американской нефти. В настоящее время штат производит больше нефти, чем каждая страна ОПЕК, кроме Саудовской Аравии.

Избыточное количество нефти на рынке приводит к тому, что по всему миру закрываются заводы. Например, португальский НПЗ Galp Energia SGPS SA заявил, что приостановит работу на месяц, так как его резервуары почти заполнены. Другие заводы от США до Италии уже закрылись, поскольку кризис охватил всю отрасль.

Накануне, 20 апреля, цена на майский фьючерс марки WTI опускалась до минус 40 долларов. С мая страны ОПЕК+ должны сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей. Но в связи с падением цен Саудовская Аравия задумалась о немедленном снижении. В свою очередь президент США Дональд Трамп намекнул на скорый запрет импорта нефти из королевства.

Цена российской марки Urals падала до минус 2 долларов за баррель. Бывший глава правительства Дмитрий Медведев предположил, что падение стоимости цен на нефть связаны с неким картельным сговором.

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