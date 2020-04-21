Саудовская Аравия решила спасать нефть

Саудовская Аравия решила спасать дешевеющую нефть и готова пойти на дополнительные меры стабилизации рынка совместно с партнерами по ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters.

Указывается, что королевство вместе с Россией будет сокращать добычу, как и оговорено заключенной сделкой. «Королевство твердо намерено совместно с Россией осуществлять сокращение производства в следующие пару лет», — сообщили в кабмине.

Ранее нефтяные котировки пережили небывалое падение. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель, после чего вернулась к положительным значениям. В Кремле насчет падения цен на нефть призвали не беспокоиться. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у российских властей есть все инструменты для минимизации проблем.

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