Во вторник, 21 апреля, курс евро поднялся выше 83 рублей. По состоянию на 11:40 он составил 83,01 рубля, это произошло впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Доллар торгуется на отметке 76,66 рубля, прибавив 1,11 рубля по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне падающей нефти. Впервые с конца марта Brent упала до 21,89 доллара за баррель, потеряв 14,39 процента. Июньские фьючерсы также WTI дешевеют на 7,2 процента, до 18,96 доллара за баррель.

Ранее нефтяные котировки пережили небывалое падение. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель, после чего вернулась к положительным значениям.

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