Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть подорожала до 2,21 доллара за баррель. По состоянию на 03:07 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на WTI поднялась на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160 процентов.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. 20 апреля в 21:32 по московскому времени цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной. «Да, мы в негативной зоне. Но это все ненадолго. Это на краткий срок», — отметил он. По словам Трампа, он верит, что в течение месяца цена на нефть вырастет до 25-28 долларов за баррель.

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