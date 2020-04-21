Нефтяников призвали смириться и хранить нефть в земле

Нефтяным компаниям, которые сейчас стараются не допустить дальнейшего падения цен, следует смириться и хранить нефть в земле. Такое мнение в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК высказал совладелец «Альфа-групп» и европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан.

По его мнению, любые попытки вернуть стоимость сырья на приемлемый уровень запоздали, потому что нефтяные хранилища уже переполнены, а спрос на сырье из-за эпидемии коронавируса резко сократился.

Хан уверен, что снижение добычи случится автоматически и, если стороны будут делать вид, что договариваются, это будет означать только иллюзию контроля над ситуацией. Он отказался делать прогноз на продолжительность такой ситуации.

Спустя сутки после падения майских фьючерсов на американскую нефть WTI до минус 40 долларов за баррель вслед за ней последовали и остальные контракты. Июньские фьючерсы (основа для определения цены нефти в конце апреля) на WTI опустились до 11 долларов за баррель, а на Brent — 19 долларов. Трейдеры опасаются, что спустя месяц нефть хранить по-прежнему будет негде и они понесут еще большие убытки.

На этом фоне Саудовская Аравия решила ограничить добычу, не дожидаясь 1 мая, как предполагает сделка ОПЕК+. Также королевство намерено в экстренном порядке созвать новое совещание, чтобы обсудить дальнейшее сокращение. В королевстве не исключили, что все меры уже запоздали.

Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабный пакет помощи нефтяным компаниям, который, по всей видимости, предусматривает ограничение добычи. В России, после того как нефтяные компании с трудом договорились о квоте, которая должна вступить в силу 1 мая, назвали падение нефтяных котировок спекуляцией и картельным сговором.

На этом фоне исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил экспортерам нефти, за исключением России, оставить нефть в украинских хранилищах.

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