Цена на нефть упала до 11 долларов

Стоимость июньского фьючерса на американскую нефть WTI упала до 11 долларов за баррель в ходе торгов во вторник, 21 апреля, на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 19:48 по московскому времени цена на сырье падала до 11,08 доллара. Это на 46 процентов ниже уровня предыдущей торговой сессии. Стоимость контракта на июньскую поставку европейской нефти Brent к 19:48 опустилась ниже 19 долларов за баррель.

Накануне цены на майский фьючерс на WTI становились отрицательными. Впервые в истории стоимость контракта опустилась до минус 40 доллара за баррель. Паническая распродажа произошла в последний торговой день перед истечением контракта. Падению цен способствовали негативные настроения из-за переполненности нефтяных хранилищ на фоне низкого спроса в связи с пандемией коронавируса.

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